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Мария Панфилова: «Мое возвращения в Украину связано с тем, что меня больше не захотели видеть в Беларуси»

29.09.2017 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Биатлонистка Мария Панфилова объяснила свое возвращение в сборную Украины.

«Мое возвращения в Украину к сожалению, или к счастью, связано с тем, что меня больше не захотели видеть в Беларуси, а у меня только наоборот, возникло свое собственное желание. Потому что до этого, было больше желание папы, чтобы я занималась. Когда я год пропускала он меня обратно, можно сказать очень попросил, чтобы я вернулась. Так как я его сильно люблю – я вернулась, но желанием особо не горела.

В прошлом сезоне на последнем этапе Кубка IBU я поняла, что я все таки хочу бегать, потому что у меня красивая ложе, есть неплохие лыжи. Я стала хорошо стрелять, осталось только набрать ту же форму, что и была, и можно ее улучшить. Вот я и решила, что зачем мне сейчас заканчивать, надо тренироваться. Стала тренироваться, в Беларуси сказали, что людей сокращают, и вот, все так получилось», – сказала Панфилова.

 
 
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Биатлонистка Мария Панфилова объяснила свое возвращение в сборную Украины.

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