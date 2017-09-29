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«Шавеш» – «Тондела». Брессан отдал голевой пас и набрал очки в третьем матче подряд
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В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» играет вничью с «Тондела» (1:1, 2-й тайм).
Голевую передачу в матче отдал белорусский хавбек хозяев Ренан Брессан на 14-й минуте встречи.
Таким образом, полузащитник набирает очки в третьем матче подряд. Подробную статистику Брессана смотрите здесь.
Напомним, футболист не приглашен в сборную Беларуси на матчи с Францией и Голландией в рамках квалификации ЧМ-2018.
- Дата проведения
-
29 сентября, 22.30, «Мунисипал де Шавеш»
- Голы:
-
1:0 –
14 Вильям,
1:1 –
30 Элдер Тавареш.
Шавеш –
Рикарду, Дуарте (Жорже Интима, 68), Джаван, Паулинью, Мараш, Брессан, Педру Тиба, Пердигао (Матеус Перейра, 46), Жефферсон (Галвао, 46), Давидсон, Вильям.
Тондела –
Клаудиу Рамуш, Кошта, Пиус, Жоаузинью, Бруну Монтейру, Педру Нуну (Жока, 85), Гонсалвес, Мигел Кардозу, Элдер Тавареш, Мурило (Бойд, 75), Томане (Пите, 59).
- Предупреждения:
-
Томане
(35), Вильям
(35), Мараш
(78), Бруну Монтейру
(87).
- Удаления:
-
Пиус
(19), Жоаузинью
(56).
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В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» играет вничью с «Тондела» (1:1, 2-й тайм).
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