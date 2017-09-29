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«Шавеш» – «Тондела». Брессан отдал голевой пас и набрал очки в третьем матче подряд

29.09.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» играет вничью с «Тондела» (1:1, 2-й тайм).

Голевую передачу в матче отдал белорусский хавбек хозяев Ренан Брессан на 14-й минуте встречи.

Таким образом, полузащитник набирает очки в третьем матче подряд. Подробную статистику Брессана смотрите здесь.

Напомним, футболист не приглашен в сборную Беларуси на матчи с Францией и Голландией в рамках квалификации ЧМ-2018.

Шавеш – Тондела 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
29 сентября, 22.30, «Мунисипал де Шавеш»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 14 Вильям, 1:1 – 30 Элдер Тавареш.
ШавешРикарду, Дуарте (Жорже Интима, 68), Джаван, Паулинью, Мараш, Брессан, Педру Тиба, Пердигао (Матеус Перейра, 46), Жефферсон (Галвао, 46), Давидсон, Вильям.
ТонделаКлаудиу Рамуш, Кошта, Пиус, Жоаузинью, Бруну Монтейру, Педру Нуну (Жока, 85), Гонсалвес, Мигел Кардозу, Элдер Тавареш, Мурило (Бойд, 75), Томане (Пите, 59).
Предупреждения:
Томане (35), Вильям (35), Мараш (78), Бруну Монтейру (87).
Удаления:
Пиус (19), Жоаузинью (56).
 
 
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В матче 8-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» играет вничью с «Тондела» (1:1, 2-й тайм).

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