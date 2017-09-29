Виталий Жуковский: «Папуш отказался от зарплаты за три месяца. Сказал, что ему ничего не надо»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча со «Славией» (1:0).

– Очень рад, что Папуш остался. Он было уже попрощался с клубом, но руководство не захотело разрывать контракт. Все знают о его положительных человеческих качествах. Я сказал: если хотя бы один человек выступит против, но все были двумя руками «за».

Папуш отказался от зарплаты за три месяца. Сказал, что ему ничего не надо. Пусть нас даже будут гнобить за это решение. Расскажу историю из своей юности. Однажды на дискотеке случилась драка, стелили всех подряд. Один человек заступался, разнимал и получил больше всех. Но его поступок заслужил уважение. Так и здесь: нельзя мочить всех без разбора. В принципе, и я, и клуб готовы к критике.

Рад сегодняшней победе. Игра была равная, обоюдоострая, нервная. Никогда не думал, что опытные футболисты могут так волноваться в моменты, когда команда цепляется за последний шанс. Мне, как тренеру, интересны такие игры, что могут стать фатальными. Если бы сегодня не выиграли, оставили бы себе только призрачные шансы на сохранение места в высшей лиге.

– Сегодня вместе с командой тренировался Дмитрий Некрашевич — молодой воспитанник клуба. Вы его готовили к игре, к включению в заявку?

– Если бы не Папуш, то в заявку мог попасть либо Федотов, либо он.

– Насколько эта победа повысила шансы остаться в высшей лиге?

– По шансам не хочется гадать. Будем готовиться к «Крумкачам». И снова будем выходить как на последний матч, – сказал Жуковский.

Александр Папуш: «Несмотря на то, что 1000 долларов вернул и штраф заплатил, я такой же предатель, как и все остальные»