Юрий Пунтус: «Уверен, что «Славия» останется в высшей лиге»

Главный тренер мозырской «Славии» Юрий Пунтус подвел итог матча с «Ислочью» (0:1).

«Нам все рассказывали, что игра начинается в столь поздний час, потому что ее будет показывать телевидение, но матч стартовал, а съемочной группы нет. Читаю на этой неделе, что Папуш вне команды «Ислочь», однако защитник выходит в стартовом составе. Поэтому в голову пришли строчки известной песни: «Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела».

Если кто-то хочет кого-то запутать, то это дешевые шутки. Такое случается перед матчами нашей команды не впервые. Что касается игры, то мы в очередной раз уступили там, где по игре не имели права уступать. Мы хотели победить, но «Ислочь» хотела этого больше, поэтому результат, к сожалению, не в нашу пользу. Но я все равно искренне хочу поздравить хозяев с победой и не могу назвать ее незаслуженной.

Но то, что игра была для такого малого числа зрителей, а мы в такое время еще не проводили свои матчи, не очень приятно. Хотя игра получилась такой, что зрителям она должна была понравиться. Мы продолжим тренироваться работать и постараемся сохранить то движение и ту форму, которую имеем сейчас. Уверен, что мы останемся в высшей лиге», – сказал Пунтус.