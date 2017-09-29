Умерла прославленная советская фигуристка Людмила Белоусова

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Прославленная советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова умерла на 82-м году, сообщила продюсер Кристен Битти.

Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым, завоевала золото на зимних Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968-м в Гренобле. Пара также по четыре раза побеждала на чемпионатах мира и Европы.

"Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года. Для меня было честью выступать с ней в шоу и получать советы", – сообщила Битти.

Ludmila Belousova-Protopopov has died at age 81. Honored to have skated in a show with her & received advice from her when I did pairs. #RIP — Kristen Beatty (@Kbskate) 29 сентября 2017 г.

Белоусова и Протопопов, имеющие гражданство Швейцарии, в последнее время жили и работали в двух странах, в том числе в США.

Людмила Белоусова родилась в Ульяновске 22 ноября 1935 года, после войны в 1946 году переехала жить в Москву. В секцию фигурного катания она пришла в 15 лет и начала тренироваться в детской группе первого в СССР искусственного катка в Московском парке культуры и отдыха имени Дзержинского. В середине 1954 года на семинаре по фигурному катанию в Москве Белоусова познакомилась с Протопоповым – будущим партнером и мужем. Тренироваться вместе они начали в 1955 году, в 1957-м поженились.

После окончания спортивной карьеры выступали в Ленинградской труппе "Балет на льду". В 1979 году во время зарубежных гастролей фигуристы решили остаться в Швейцарии, в 1995-м получили швейцарское гражданство.