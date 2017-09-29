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Марек Зуб: «Высшая лига Беларуси не слабее польской. Возможно, уровень даже немного выше, чем в нашей стране»

30.09.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтер» Марек Зуб сравнил чемпионат Беларуси и Польши.

«Высшая лига Беларуси не слабее польской. Возможно, уровень даже немного выше, чем в нашей стране. Проблема только в том, что в Беларуси не используются современные методики. Упор делается на физику, на методики, которые были разработаны еще известным украинским специалистом Валерием Лобановским в СССР. После месяца работы я заметил, что если ни одного из спортсменов не вырвет после занятия, то считается, что тренировка была слабой. По-видимому, им это нужно, у них другой подход к спорту, другая философия. На самом деле сейчас там те же стандарты, которые были в Польше в начале 90-х годов. Если у нас короткая тренировка, то футболисты удивляются, что уже конец занятия. Они работают усердно, но акцент делают не на те элементы, но которые мне хотелось бы», – сказал Зуб.

 
 
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