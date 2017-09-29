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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»
30.09.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Хаддерсфилдом».
В воскресенье «Арсенал» примет «Брайтон», а «Ньюкасл» будет противостоять «Ливерпулю».
Чемпионат Англии
7-й тур
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В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Хаддерсфилдом».
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