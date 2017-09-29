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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас»

30.09.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Хаддерсфилдом». 

В воскресенье «Арсенал» примет «Брайтон», а «Ньюкасл» будет противостоять «Ливерпулю». 

Чемпионат Англии

7-й тур

Хаддерсфилд – Тоттенхэм
Дата проведения
30 сентября, 14.30, «Джон Смитс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Сток Сити – Саутгемптон
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Вест Бромвич – Уотфорд
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Вест Хэм – Суонси
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Лестер
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Челси – Манчестер Сити
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Арсенал – Брайтон
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Бернли
Дата проведения
1 октября, 16.15, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Ньюкасл – Ливерпуль
Дата проведения
1 октября, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 

 
 
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В 7-м туре АПЛ «Челси» сыграет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Хаддерсфилдом».

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