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Фалькао в чемпионате Франции забил 12 голов после 13 ударов в створ
30.09.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Монако» Радамель Фалькао отметился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (1:1).
Всего в нынешнем сезоне в чемпионате Франции 31-летний игрок сборной Колумбии забил 12 голов после 13 ударов в створ ворот.
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Форвард «Монако» Радамель Фалькао отметился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (1:1).
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