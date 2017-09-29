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Фалькао в чемпионате Франции забил 12 голов после 13 ударов в створ

30.09.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Монако» Радамель Фалькао отметился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (1:1).

Всего в нынешнем сезоне в чемпионате Франции 31-летний игрок сборной Колумбии забил 12 голов после 13 ударов в створ ворот.

Фалькао забил больше 17 из 20 команд чемпионата Франции

 
 
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Форвард «Монако» Радамель Фалькао отметился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (1:1).

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