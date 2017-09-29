Марек Зуб: «Как поляк, я чувствую себя в Беларуси более свободно, чем в Литве и Латвии»

Главный тренер «Шахтер» Марек Зуб рассказал о жизни в Беларуси.

- Вы зарабатываете столько же, сколько тренер БАТЭ?

– Оклад, я думаю, такой же. Нет особой разницы в зарплатах между белорусским или иностранным тренером или игроком. С официальной зарплаты платятся налоги и различные отчисления. Но есть еще и бонусы или призовые, как их тут называют, которые распределяются руководством клуба. Мне платят в белорусских рублях, поэтому перевожу зарплату самостоятельно. Это не капитализм, но и не социализм. Скорее всего, какая-то промежуточная форма.

Правила и стандарты охватывают все сферы жизни, но никто строго по этим стандартам не живет. Люди комбинируют и… очеловечивают условия жизни. На зарплату я не жалуюсь, примерно столько же получал в Польше.

- Как вам живется в Беларуси?

– Обычно. Я удивлен, как мало мы знаем друг о друге, являясь соседями. В польской прессе иногда появляются какие-то невероятные мифические новости. Недавно прочитал, что один житель в Беларуси построил себе дом, украсив черепами. Но разве такое не могло произойти в Америке? Во всей стране есть доступ в интернет, не то, что в Китае, где мне нужны были специальные программы, чтобы читать польские порталы. Пресса не такая вездесущая, как в Польше, возможно, потому, что Солигорск находится на небольшом отдалении, в 140 километрах от Минска. Нечасто случается возможность, чтобы поговорить о чем-то, но я стараюсь избегать политических тем.

Как поляк, я чувствую себя в Беларуси более свободно, чем в Литве и Латвии. У меня есть гарантия безопасности. Нет такого вольнодумства как в нашей стране. На улице вы не встретите пьяного человека, никто не выбросит мусор вам под ноги. Вот почему тут так чисто. Каждый контролирует сам себя.

- Выбор на полках местных магазинов ограничен?

– Торговые центры в Минске такие же, как в Китае, Варшаве или Лондоне. На самом деле такие же, как и во всем мире. В магазинах Солигорска половина товаров польского производства, часть – местного, а часть — из России.

В Солигорске 100 тысяч населения. Там находятся шахты по добыче калийных удобрений, которые экспортируются в 70 стран мира. Город создает 20 процентов валового национального дохода Беларуси. Если бы такой капитал был в клубе, нам ничего не оставалось бы, кроме как свергнуть БАТЭ. Но не все так просто, – сказал Зуб.