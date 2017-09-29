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Секретарь ДК АБФФ: «Мы подтвердили БАТЭ, что Веремко оплатил штраф вовремя. Больше к вопросу возвращаться не будем»
30.09.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Секретарь дисциплинарного комитета АБФФ Алексей Нерушкин отметил, что голкипер БАТЭ Сергей Веремко оплатил штраф в необходимый срок, чтобы быть заявленным на матч 23-го тура чемпионата Беларуси против «Слуцка».
- Вы будете рассматривать или уже рассмотрели вопрос по поводу Веремко?
– Мы подтвердили БАТЭ, что штраф оплачен 22 сентября. Но там что-то не получилось со счетом... Что-то неправильно было.
- Выходит, уже перед матчем со «Слуцком» оплата штрафа Веремко была сделана, но не на тот счет?
– Да. Оплата шла раньше, чем была игра.
- Так кто же ошибся с этим счетом?
– Я даже не могу сказать. Но то, что Веремко оплатил все в пятницу, — это однозначно. Нам привозили «платежки», все подтвердилось. И мы подтвердили клубу, что все было оплачено в пятницу. И больше по этому поводу ничего рассматривать не будем, – сказал Нерушкин.
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Секретарь ДК АБФФ: «Мы подтвердили БАТЭ, что Веремко оплатил штраф вовремя. Больше к вопросу возвращаться не будем»
Секретарь дисциплинарного комитета АБФФ Алексей Нерушкин отметил, что голкипер БАТЭ Сергей Веремко оплатил штраф в необходимый срок, чтобы быть заявленным на...
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