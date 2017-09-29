Секретарь ДК АБФФ: «Мы подтвердили БАТЭ, что Веремко оплатил штраф вовремя. Больше к вопросу возвращаться не будем»

Секретарь дисциплинарного комитета АБФФ Алексей Нерушкин отметил, что голкипер БАТЭ Сергей Веремко оплатил штраф в необходимый срок, чтобы быть заявленным на матч 23-го тура чемпионата Беларуси против «Слуцка».

- Вы будете рассматривать или уже рассмотрели вопрос по поводу Веремко?

– Мы подтвердили БАТЭ, что штраф оплачен 22 сентября. Но там что-то не получилось со счетом... Что-то неправильно было.

- Выходит, уже перед матчем со «Слуцком» оплата штрафа Веремко была сделана, но не на тот счет?

– Да. Оплата шла раньше, чем была игра.

- Так кто же ошибся с этим счетом?

– Я даже не могу сказать. Но то, что Веремко оплатил все в пятницу, — это однозначно. Нам привозили «платежки», все подтвердилось. И мы подтвердили клубу, что все было оплачено в пятницу. И больше по этому поводу ничего рассматривать не будем, – сказал Нерушкин.

БАТЭ – «Слуцк». Результат матча пересмотрен не будет

АБФФ: «Информация, что дисциплинарный комитет рассмотрел вопрос о правомочности заявки Веремко не соответствует действительности»