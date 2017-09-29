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Сегодня Сергею Гуренко исполнилось 45 лет
30.09.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня главному тренеру минского «Динамо» Сергею Гуренко исполнилось 45 лет.
Гуренко бывший капитан национальной сборной Беларуси. В настоящее время является ассистентом главного тренера в сборной Сербии, главным тренером минского «Динамо».
За свою карьеру выступал в гродненских «Химике» (1989-91) и «Немане» (1992-95), московском «Локомотиве» (1995-99, 2003-08), «Роме» (1999-2000), «Реале» из Сарагосы (2000-01), «Парме» (2001-02), «Пьяченце» (2002-03), минском «Динамо» (2009) и «Партизане» (2014).
Является чемпионом России (2004), обладателем Кубка Беларуси (1992/93), Кубка Испании (2000/01), Кубка России (1995/1996, 1996/1997, 2006/2007) и Кубка Италии (2001/02).
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Сегодня главному тренеру минского «Динамо» Сергею Гуренко исполнилось 45 лет.
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