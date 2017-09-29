Сегодня Сергею Гуренко исполнилось 45 лет

Сегодня главному тренеру минского «Динамо» Сергею Гуренко исполнилось 45 лет.

Гуренко бывший капитан национальной сборной Беларуси. В настоящее время является ассистентом главного тренера в сборной Сербии, главным тренером минского «Динамо».

За свою карьеру выступал в гродненских «Химике» (1989-91) и «Немане» (1992-95), московском «Локомотиве» (1995-99, 2003-08), «Роме» (1999-2000), «Реале» из Сарагосы (2000-01), «Парме» (2001-02), «Пьяченце» (2002-03), минском «Динамо» (2009) и «Партизане» (2014).

Является чемпионом России (2004), обладателем Кубка Беларуси (1992/93), Кубка Испании (2000/01), Кубка России (1995/1996, 1996/1997, 2006/2007) и Кубка Италии (2001/02).