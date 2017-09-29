Марек Зуб: «Цель «Шахтера» – чемпионство уже в этом сезоне. До конца чемпионата еще несколько важных матчей, но БАТЭ начинает выдыхаться»

Главный тренер «Шахтер» Марек Зуб рассказал о целях на текущий сезон.

- Какая цель в этом сезоне?

– БАТЭ – многолетний гегемон в лиге, но в этом сезоне борисовчане недобрали очки. Недавно мы проиграли БАТЭ в Солигорске 0:4, мои игроки просто не верили, что могут противостоять этой команде. Складывается впечатление, что у них комплекс БАТЭ. Я выставил в основу больше иностранцев, чтобы не так сказывался страх перед БАТЭ. Но были заметны такие штрихи, что лучше я отдам ближнему, а потом прикинусь, что не вижу, что со мной хотят сыграть. Таким образом, БАТЭ может ничего не показывать на поле, а соперники проигрывают уже до игры.

Я пришел в Солигорск изменить психологию в команде. Цель – чемпионство уже в этом сезоне, несмотря на то, что строительство нового стадиона в относительно отдаленной перспективе. До конца сезона еще несколько важных матчей, но БАТЭ начинает выдыхаться. Мы молились, чтобы они попали в групповой этап Лиги Европы. Это шанс для «Шахтера».

- Вы сказали, что хотите выиграть чемпионат уже в этом сезоне. Насколько долго вы планируете остаться в Солигорске?

– В Беларуси все контракты подписываются на один год, но с опцией продления. Я подписывал контракт по системе 1,5 года плюс 2. Единственное исключение, которое было сделано Александром Лукашенко для канадского тренера по хоккею. С ним был подписан трехлетний контракт, – сказал Зуб.