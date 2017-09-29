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Барри Троц: «Топ-форварды «Вашингтона» пока не набирают очков. Но я верю в их мастерство»

30.09.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц остался недоволен игрой форвардов в выставочных матчах.

«Нам нужно несколько больше от наших форвардов, в этом нет сомнений. За шесть матчей «Вашингтон» забил три гола при игре «пять на пять». Это неприятно, учитывая класс наших нападающих.

К настоящему моменту мы ничего не получили от топовых игроков, если говорить об очках. Но я верю в их мастерство. Класс этих ребят проявится.

К счастью, сейчас все это не считается. Тем не менее, хочется уже начинать чувствовать себя уверенно», – сказал канадец.

 
 
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Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц остался недоволен игрой форвардов в выставочных матчах.

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