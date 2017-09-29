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Анчелотти готов возглавить «Арсенал»
30.09.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не собирается возвращаться в Италию до 2020 года.
Единственным клубом, который итальянский специалист готов возглавить по ходу нынешнего сезона, является лондонский «Арсенал».
В случае отсутствия интереса со стороны английского клуба Анчелотти планирует отдохнуть до конца текущего сезона и попутешествовать по миру.
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Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не собирается возвращаться в Италию до 2020 года.
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