Сергей Боровский: «АБФФ поощряет таких смельчаков, как «Крумкачы» и «Ислочь», бросающихся в огонь и воду»

Известный белорусский тренер Сергей Боровский, который посетил игру «Ислочь» – «Славия» (1:0), поделился мнением о шансах «волков» остаться в высшей лиге.

«Пока у «Ислочи» шансы спастись есть, нужно ими пользоваться. Иначе какой смысл жить в спорте? В нашей стране экономические условия не супер. Поэтому частным клубам приходится очень сложно. Отсюда и проблемы. У нас нет полулюбительских или полупрофессиональных клубов, как за границей. В таких командах до обеда люди работают, а потом идут тренироваться. Говорят, там играют почтальоны, водители. Ну, значит, там зарплата почтальона позволяет играть в футбол на любительском уровне. У нас не позволит.

В Беларуси есть бедные профессиональные клубы. Им сложно выживать. Нет доходов от телевидения, от билетов. Говорят, играйте хорошо – и тогда все придет. Но для этого ведь и условия определенные нужны. Не должно же быть так: вы научитесь плавать, а потом мы вам дадим воду.

Федерация нацелена на пропаганду футбола в стране. Думаю, она поощряет таких смельчаков, как «Крумкачы» и «Ислочь», бросающихся в огонь и воду. Без государственной поддержки сложно что-то планировать в финансовом плане.

В целом, я считаю, что сокращать количество команд высшей лиги не нужно. Необходимо улучшать работу детских спортивных школ и сам тренировочный процесс в командах», – сказал Боровский.

«Читал на неделе, что Папуш вне команды, а он выходит в стартовом составе». «Ислочь» все еще в игре