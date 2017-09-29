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Лига чемпионов. БГК принимает «Веспрем»

30.09.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Бресте БГК имени Мешкова примет «Веспрем»

Лига чемпионов

БГК – Веспрем Венгрия

30 сентября, 17.00, ДС «Виктория»

Целе Словения – Виве Польша

30 сентября, 20.00

Фленсбург Германия – ПСЖ Франция

30 сентября, 18.30

Положение команд: Веспрем – 4 очка (2 игры), ПСЖ – 4 (2), Виве – 2 (2) Фленсбург – 2 (2), Ольборг – 2 (2), БГК – 2 (2), Киль – 0 (2), Целе – 0 (2).

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в Бресте БГК имени Мешкова примет «Веспрем» Лига чемпионов БГК – Веспрем Венгрия 30 сентября, 17.00, ДС «Виктория» Целе Словения – Виве Польша 30 сентября, 20.00...

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