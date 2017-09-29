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Лига чемпионов. БГК принимает «Веспрем»
30.09.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Бресте БГК имени Мешкова примет «Веспрем»
Лига чемпионов
БГК – Веспрем Венгрия
30 сентября, 17.00, ДС «Виктория»
Целе Словения – Виве Польша
30 сентября, 20.00
Фленсбург Германия – ПСЖ Франция
30 сентября, 18.30
Положение команд: Веспрем – 4 очка (2 игры), ПСЖ – 4 (2), Виве – 2 (2) Фленсбург – 2 (2), Ольборг – 2 (2), БГК – 2 (2), Киль – 0 (2), Целе – 0 (2).
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Сегодня в Бресте БГК имени Мешкова примет «Веспрем» Лига чемпионов БГК – Веспрем Венгрия 30 сентября, 17.00, ДС «Виктория» Целе Словения – Виве Польша 30 сентября, 20.00...
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