БГТРК за два дня до матча «Ислочь» – «Славия» отменила трансляцию для того, чтобы показать матч «Цмоки-Минска»

Как вчера стало известно, «Беларусь 5» не показывала матч чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Славия» хотя изначально встреча была в сетке передач.

Отмена трансляция произошла за два дня до игры «Ислочи». Вместо футбольного матча «Беларусь 5» в прямом эфире транслировал встречу «Цмоки-Минск» – «Нантер» (68:68) в рамках Лиги чемпионов.

Добавим, что именно БГТРК просила назначить футбольную игру на время 20.30.

Представитель пресс-службы «Ислочи» Александр Голенчук рассказал о сложившейся ситуации:

«Еще 21 августа мы знали, что «Беларусь-5» планирует показать этот матч в прямом эфире. В тот день федерация футбола прислала в клуб временные слоты на предстоящие туры. Время 20:30 было заточено именно для трансляции. За три дня до матча узнал, что комментировать в паре будут Евгений Табула и Владимир Новицкий.

В день матча я решил зайти на сайт tvr.by, чтобы проверить программу передач. Слегка удивился, когда вместо нашей встречи со «Славией» увидел запланированную трансляцию баскетбольного матча «Цмокi» – «Нантер». Сразу же обратился к Табуле, который сказал мне, что трансляцию поменяли за два дня до игры (27 сентября) после того, как «Цмокi» обыграли «Будивельник». Телевизионщики и АБФФ знали об отмене трансляции, но нас никто не проинформировал об этом», – сказал Голенчук в беседе с корреспондентом Tribuna.com Сергеем Мельником.