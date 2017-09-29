ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Известные спортсмены Калюжный, Тарасюк и Мартыненко снялись в ролике «Динамо» к матчу с БАТЭ

30.09.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» сняло видеоролик к матчу чемпионата Беларуси против БАТЭ, который пройдет в воскресенье на стадионе «Трактор».

В съемка приняли участие: хоккеист Алексей Калюжный, легкоатлетка Анна Тарасюк и боксер Анатолий Мартыненко.

«Не секрет, что у армия поклонников минского Динамо – самая большая в нашей стране, а «Динамо» – это очень крепкая и дружная семья! Среди наших болельщиков есть в том числе и те, кто добивался серьезных успехов в спорте!

Наше превью к грядущему суперкласико посвящено этим людям! Тем, кто гордо сражался и прославлял Беларусь далеко за ее пределами, добиваясь успехов на спортивном Олимпе! И всех этих троих людей объединяет одно – гордое звание динамовца! Футбол, хоккей, легкая атлетика, бокс или другой вид спорта – если ты динамовец, то это значит очень многое!» – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».


Известные спортсмены Калюжный, Тарасюк и Мартыненко снялись в ролике «Динамо» к матчу с БАТЭ


Фото: официальный сайт «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» сняло видеоролик к матчу чемпионата Беларуси против БАТЭ, который пройдет в воскресенье на стадионе «Трактор».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БГТРК за два дня до матча «Ислочь» – «Славия» отменила трансляцию для того, чтобы показать матч «Цмоки-Минска»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика