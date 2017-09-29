Известные спортсмены Калюжный, Тарасюк и Мартыненко снялись в ролике «Динамо» к матчу с БАТЭ

Минское «Динамо» сняло видеоролик к матчу чемпионата Беларуси против БАТЭ, который пройдет в воскресенье на стадионе «Трактор».

В съемка приняли участие: хоккеист Алексей Калюжный, легкоатлетка Анна Тарасюк и боксер Анатолий Мартыненко.

«Не секрет, что у армия поклонников минского Динамо – самая большая в нашей стране, а «Динамо» – это очень крепкая и дружная семья! Среди наших болельщиков есть в том числе и те, кто добивался серьезных успехов в спорте!

Наше превью к грядущему суперкласико посвящено этим людям! Тем, кто гордо сражался и прославлял Беларусь далеко за ее пределами, добиваясь успехов на спортивном Олимпе! И всех этих троих людей объединяет одно – гордое звание динамовца! Футбол, хоккей, легкая атлетика, бокс или другой вид спорта – если ты динамовец, то это значит очень многое!» – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».













Фото: официальный сайт «Динамо»