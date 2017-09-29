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Экстралига. «Брест» проиграл «Шахтеру», «Юность» забросила 8 шайб «Могилеву» и другие матчи

30.09.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экстралига

Гомель – Химик 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)
Дата проведения
30 сентября, 13.00, «Homel' Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Волчек (Ревенко)
2:0 – 25 Заламай ()
3:0 – 30 Семочкин (Ревенко, Нестеров)
4:0 – 33 Волчек (Дурнов)
5:0 – 36 Ревенко (Волчек)
6:0 – 49 Заламай (Брикун, Шведов)
7:0 – 53 Волчек (Ревенко, Брикун)
8:0 – 59 Хузеев (Сачивко, Соломонов)

 

Металлург Жлобин – Витебск 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Дата проведения
30 сентября, 13.00, «Ice Palace Metalurg»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Пухловский (Самохин)
2:0 – 41 Аникин (Слыш, Марщенок)
3:0 – 56 Слыш (Шуба, Яскевич)

 

Брест – Шахтер Солигорск – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Дата проведения
30 сентября, 13.00, «Brest Ice Sport Palace»
Онлайн матча Видео
0:1 – 25 Демков (Камбович, Андрущенко)
0:2 – 41 Буйницкий (Демков)
0:3 – 44 Никулин (Усенко, Сушко)
1:3 – 58 Балаболкин (Бобко)
1:4 – 59 Демков (Сушко, Камбович)

 

Могилев – Юность-Минск 0:8 (0:1, 0:5, 0:2)
Дата проведения
30 сентября, 13.00, «Mogilev Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Печур (Антонов, Когалев)
0:2 – 21 Парфеевец (Туркин)
0:3 – 28 Ефименко (Парфеевец, Претнар)
0:4 – 29 Михнов (Барковский, Словак)
0:5 – 30 Развадовский (Пришивалко, Ефименко)
0:6 – 35 Туркин (Михнов)
0:7 – 45 Уолтерс (Парфеевец, Туркин)
0:8 – 51 Туркин (Ефименко)

 

Беларусь U-20 – Лида 2:1 (3 период)
Дата проведения
30 сентября, 13.00, «Чижовка-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Волес ()
1:1 – 10 Дроздов (Анисимов)
2:1 – 36 Лукашевич (Габрусь, Дроздов)
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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