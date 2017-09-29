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Экстралига. «Брест» проиграл «Шахтеру», «Юность» забросила 8 шайб «Могилеву» и другие матчи
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Экстралига
Теги
: Брест
, Витебск
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