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Турнир дублеров. 24-й тур. Минское «Динамо» обыграло БАТЭ
30.09.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир дублеров
24-й тур
Динамо Минск – БАТЭ – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Кузьменок (35), 2:0 – Крайко (38), 2:1 – Манаенков (75).
Динамо: Клещук, Крайко (к), Кузьменок, Халимончик, Остроух, А. Корзун (Бураков, 89), Капленко (Иванов, 46), Кучинский, Бобрук (Лоиков, 50), Ксенофонтов (Кириченко, 60), Кийко (Капов, 79).
БАТЭ: Черных, Ковель, Кисель, Шкурдюк, Манаенков, Ханевич (к), Сень, Мухамедов, Тропин (Белезяк, 60), Абрамович (Размыслович, 56), Рушевич (Потемкин, 69).
Слуцк – Шахтер – 0:0 (0:0)
Нафтан – Гомель – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кружилин (38, автогол)
Крумкачы – Неман – 3:3 (2:0)
Голы: 1:0 – Лисакович (34), 2:0 – Неверовский (38), 2:1 – Бомбель (55), 2:2 – Бомбель (84), 2:3 – Вашкевич (87), 3:3 – Богуш (90).
Днепр – Минск – 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 – Васильев (11), 0:2 – Шевченко (35), 0:3 – Васильев (52), 0:4 – Казаков (59), 0:5 – Бондаренко (72).
Витебск – Динамо Брест – 1:4 (0:2)
Ислочь – Славия – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Гончар (69).
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Турнир дублеров 24-й тур Динамо Минск – БАТЭ – 2:1 (2:0) Голы: 1:0 – Кузьменок (35), 2:0 – Крайко (38), 2:1 – Манаенков (75).
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