Биатлонистка Дарья Блашко получила украинское гражданство

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства белорусской биатлонистке Дарье Блашко, сообщил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.



© Sputnik/ Евгений Тумашов Федерация биатлона озабочена словами Брынзака о гражданстве Блашко

В сентябре Блашко обратилась за получением украинского паспорта, вместе с ней о желании стать гражданином Украины заявил и ее тренер Владимир Махлаев.

"Указ главы государства подписан, так что можем готовить для Дарьи новый паспорт", – сказал Брынзак, слова которого приводит украинский портал sport.ua.

Глава федерации отметил, что на данный момент кандидатура Блашко уже утверждена комиссией федерации. Кроме того, в адрес Беларуси направлен официальный запрос о том, может ли спортсменка выступать за Украину.

"Сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег. Но прогнозировать, каким будет результат, я не могу и не хочу", – сказал он.

Брынзак также рассказал, что вскоре Блашко сможет получить украинский паспорт.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце июля в СМИ появилась информация, что 21-летняя спортсменка может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Украины. Сообщалось, что Блашко вместе с Махлаевым покинули Беларусь и тренировались отдельно.

Если же белорусская сторона откажет, то Блашко придется отбыть двухлетний карантин и вернуться в официальные соревнования в марте 2019 года.

Ранее генсек Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский отметил, что в федерацию не поступало никаких документов из Украины. Он также не стал комментировать участие Блашко в летнем Чемпионате мира в Германии в составе сборной Украины. Официальная позиция БФБ по этому вопросу должна появиться в ближайшее время.

Блашко является двукратной чемпионкой мира (U-19) и обладательницей юниорского кубка IBU сезона 2015/16.