Алексей Кучук: «Знаю, что Богунов будет читать эту пресс-конференцию, поэтому скажу: «Ярик, жду от тебя гола»

Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал результат матча против «Немана» (2:2).

– Игра вышла очень интересная.. «Неман» – очень хорошая команда, поэтому игра была обоюдоострой. Жаль, что пришло немного болельщиков: будь я зрителем, получил бы удовлетворение от игры.

- Почему сегодня не сыграл Костюкевич?

– У Жеки была температура перед игрой. А так с ним все хорошо. У нас два равноценных вратаря.

И еще: я знаю, что Ярик (Богунов – прим.) будет читать эту пресс-конференцию, поэтому скажу: «Ярик, жду от тебя гола», – сказал Кучук.