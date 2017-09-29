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Алексей Кучук: «Знаю, что Богунов будет читать эту пресс-конференцию, поэтому скажу: «Ярик, жду от тебя гола»

30.09.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал результат матча против «Немана» (2:2).

– Игра вышла очень интересная.. «Неман» – очень хорошая команда, поэтому игра была обоюдоострой. Жаль, что пришло немного болельщиков: будь я зрителем, получил бы удовлетворение от игры.

- Почему сегодня не сыграл Костюкевич?

– У Жеки была температура перед игрой. А так с ним все хорошо. У нас два равноценных вратаря.

И еще: я знаю, что Ярик (Богунов – прим.) будет читать эту пресс-конференцию, поэтому скажу: «Ярик, жду от тебя гола», – сказал Кучук.

 
 
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Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал результат матча против «Немана» (2:2).

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