Сборную Беларуси отстранили от ЧМ по тяжелой атлетике

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Беларуси на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной республики участовать в чемпионате мира 2017 года, сообщается на официальном сайте IWF.



© Sputnik/ Валерий Мельников СМИ: 63 призера Игр в Лондоне и Пекине попались на допинге

Кроме Беларуси под аналогичные санкции попали федерации Казахстана, Китая, России, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдовы.

"Если они (федерации – Sputnik) не выполняют свои обязательства, чтобы обеспечить чистоту спортсменов, они теряют право соревноваться", – сказал президент IWF Тамаш Аян.

Он также уточнил, что IWF не будет поворачиваться к отстраненным федерациям спиной – организация будет продолжать работать с ними, ВАДА и национальными антидопинговыми агентствами для поддержки антидопинговых мероприятий.

Сборные этих стран имели не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в американском Анахайме с 28 ноября по 5 декабря текущего года.