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Федерация тяжелой атлетики Беларуси отстранена на год за допинг, сборная пропустит чемпионат мира
30.09.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация тяжелой атлетики Беларуси отстранена на год по решению Международной федерации (IWF).
IWF решила отстранить те федерации, у которых при перепроверке допинг-проб с Пекина-2008 и Лондона-2012 было найдено три и более положительных теста.
Такими странами оказались Армения, Азербайджан, Россия, Китай, Молдова, Казахстан, Россия, Турция и Украина.
Таким образом, сборные этих стран пропустят предстоящий чемпионат мира, который пройдет в США.
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Федерация тяжелой атлетики Беларуси отстранена на год по решению Международной федерации (IWF).
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