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«Нафтан» – «Гомеля». На матче присутствовали 150 зрителей – повторение антирекорда сезона

30.09.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 24-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» на выезде разгромил «Нафтан» (3:0).

За встречей с трибун стадиона «Атлант» наблюдали 150 зрителей. Данный показатель является повторением антирекорда посещаемости в сезоне-2017. Ранее такое же количество болельщиков собрали матч 9-го тура «Минск» — «Днепр» (стадион «Трактор», 0:0), матч 16-го тура «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» (стадион ФК «Минск», 1:2), матч 19-го тура «Нафтан» — «Днепр» («Атлант», 0:1).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В матче 24-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» на выезде разгромил «Нафтан» (3:0).

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