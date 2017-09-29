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Конор МакГрегор: «Бой с Хабибом в России – крутая идея. Но хочу быть уверен, что он сделает вес»
30.09.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор по-прежнему заинтересован в поединке против российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
«Бой против Хабиба в России – безумно крутая идея. Посмотрим, насколько реально организовать такой поединок. Мне нужны гарантии, что он сделает вес. Я не поеду туда без уверенности в этом», – сказал МакГрегор.
Напомним, последний бой Хабиба, который должен был пройти в марте этого года, был отменен из-за того, что бойцу стало плохо в сауне во время весогонки.
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Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор по-прежнему заинтересован в поединке против российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
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