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ФФУ открыла завод по производству искусственных полей
30.09.2017 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялось торжественное открытие завода ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
Мощность нового завода на год – 700 тысяч квадратных метров покрытия. Это 100 полноразмерных футбольных полей или же 700 площадок формата 42х22 м.
Планируется увеличение мощности до 2 миллионов квадратных метров после получения международной сертификации качества (ISO).
Также будет работать отдельная линия по переработке автомобильных и сельскохозяйственных шин, на которой будет производиться гранулят для создания беговых дорожек.
Партнером федерации футбола стала немецкая компания Polytan, которая занимается подобным производством с 1969 года.
Ранее сообщалось, что Кабмин
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Состоялось торжественное открытие завода ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
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