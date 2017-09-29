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ФФУ открыла завод по производству искусственных полей

30.09.2017 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялось торжественное открытие завода ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей. 

Мощность нового завода на год – 700 тысяч квадратных метров покрытия. Это 100 полноразмерных футбольных полей или же 700 площадок формата 42х22 м. 

Планируется увеличение мощности до 2 миллионов квадратных метров после получения международной сертификации качества (ISO).

Также будет работать отдельная линия по переработке автомобильных и сельскохозяйственных шин, на которой будет производиться гранулят для создания беговых дорожек. 

Партнером федерации футбола стала немецкая компания Polytan, которая занимается подобным производством с 1969 года. 

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 270 миллионов гривен на строительство искусственных футбольных полей.

 

 
 
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Состоялось торжественное открытие завода ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

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