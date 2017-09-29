ФФУ открыла завод по производству искусственных полей

Состоялось торжественное открытие завода ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

Мощность нового завода на год – 700 тысяч квадратных метров покрытия. Это 100 полноразмерных футбольных полей или же 700 площадок формата 42х22 м.

Планируется увеличение мощности до 2 миллионов квадратных метров после получения международной сертификации качества (ISO).

Также будет работать отдельная линия по переработке автомобильных и сельскохозяйственных шин, на которой будет производиться гранулят для создания беговых дорожек.

Партнером федерации футбола стала немецкая компания Polytan, которая занимается подобным производством с 1969 года.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 270 миллионов гривен на строительство искусственных футбольных полей.