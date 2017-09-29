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Сергей Бебешко: «В трех турах мы набрали два очка – это неплохо. С другой стороны – обидно, что проиграли дома»

30.09.2017 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК им. Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал поражение от «Веспрема» (26:29) в матче Лиги чемпионов.

«Соперник победил благодаря опытным игрокам, которые в конце матча принимают очень правильные решения. Хочу поблагодарить своих гандболистов, которые сражались до конца. У нас в команде много молодых игроков. В трудные моменты мы их тоже пытаемся ставить на площадку, чтобы они росли. Надеемся, из этого будет положительный результат.

Как и ожидалось, сегодня соперник очень хорошо сыграл в защите. В первом тайме нам удалось начало. Миятович несколько раз отбил. Но в концовке тайма в нападении смотрелись не очень удачно.

Во втором тайме, проигрывая три мяча, после тайм-аута перестроили наше нападение. Сыграл удачно Пешич. Была возможность зацепиться за положительный результат. Не получилось. Но ничего страшного не произошло. Идем дальше. В трех турах мы набрали два очка – это неплохо. С другой стороны – обидно, что проиграли дома. Следующая игра Лиги чемпионов в «Виктории» лишь в ноябре. Надеемся, что не разочаровали болельщиков своей игрой. В следующем матче постараемся победить», – сказал Бебешко.

 
 
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