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Риоса в матчах Лиги Евпропы просматривали скауты греческих клубов
30.09.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Алексей Риос попал в поле зрения нескольких клубов греческой суперлиги.
Скауты нескольких клубов просматривали футболиста в матче с «Црвеной Звездой» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы.
Не исключено, что в зимнее трансферное окно Риос покинет БАТЭ и перейдет в греческий клуб.
Статистику выступлений 30-летнего футболиста смотрите
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Полузащитник БАТЭ Алексей Риос попал в поле зрения нескольких клубов греческой суперлиги.
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