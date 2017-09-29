ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Риоса в матчах Лиги Евпропы просматривали скауты греческих клубов

30.09.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник БАТЭ Алексей Риос попал в поле зрения нескольких клубов греческой суперлиги.

Скауты нескольких клубов просматривали футболиста в матче с «Црвеной Звездой» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы.

Не исключено, что в зимнее трансферное окно Риос покинет БАТЭ и перейдет в греческий клуб.

Статистику выступлений 30-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Алексей Риос попал в поле зрения нескольких клубов греческой суперлиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Бебешко: «В трех турах мы набрали два очка – это неплохо. С другой стороны – обидно, что проиграли дома»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика