Риоса в матчах Лиги Евпропы просматривали скауты греческих клубов

Полузащитник БАТЭ Алексей Риос попал в поле зрения нескольких клубов греческой суперлиги.

Скауты нескольких клубов просматривали футболиста в матче с «Црвеной Звездой» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы.

Не исключено, что в зимнее трансферное окно Риос покинет БАТЭ и перейдет в греческий клуб.

Статистику выступлений 30-летнего футболиста смотрите здесь .