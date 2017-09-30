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Минспорта: нас расстроила дисквалификация белорусских штангистов
30.09.2017 20:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Информация о годовой дисквалификации Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) белорусских тяжелоатлетов расстроила Министерство спорта и туризма, сообщил Sputnik в субботу официальный представитель ведомства Владимир Нестерович.
© Sputnik/ Валерий Мельников
О применении ограничительных мер к Федерации тяжелой атлетики Беларуси IWF объявила 30 сентября: по результатам вскрытия проб двух Олимпиад – в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м.
"Безусловно, нас расстроило это сообщение, поскольку наши спортсмены-штангисты в течение года будут вынуждены пропустить важные международные соревнования", – сказал Нестерович.
При этом он отметил, что вместе с тем данное решение IWF свидетельствует о неотвратимости наказания за употребление спортсменами запрещенных медицинских препаратов.
По словам Нестеровича, Беларусь придерживается принципа, что все решения об отстранении атлетов любой федерации должны быть неукоснительно выполнены, если спортсмены были уличены в использовании допинга.
"Мы и впредь будем бороться с применением запрещенных препаратов в спорте", – отметил представитель министерства.
Он также напомнил, что при существующих в настоящее время методиках и принципах проверок проб скрыть что-либо от экспертов практически невозможно. "Тренеры и врачи команд должны понимать, что использование допинга в любом случае безнаказанным не останется, что мы можем видеть на примере проверок проб 2008 и 2012 годов", – сказал представитель Минспорта.
Нестерович уточнил, что в текущем году у белорусских тяжелоатлетов ни разу не были выявлены положительные допинг-пробы, что позволяет говорить об эффективности работы соответствующих структур Минспорта в данном направлении.
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Белорусов отстранили от соревнований по результатам вскрытия допинг-проб двух Олимпиад – в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м.
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