У Домрачевой ментальность чемпионки, а с коньяком разберутся по факту

Уже совсем скоро многомесячная межсезонная пора в биатлоне, выйдет на свою финишную прямую. В октябре белорусские сборные отправятся на первые полноценные снежные сборы: мужчин ждет вкатка в российском Ханты-Мансийске. дамы будут тренироваться по более привычному осеннему адресу — в финском Вуокатти.

О крепости сна

— Сейчас я, как и спортсменки нахожусь на "индивидуальной подготовке". Постоянно на связи со своим коллегой и единомышленником Федором Свободой. Мы еще раз тщательно анализируем и без того дотошно продуманные шаги на оставшиеся месяцы межсезонья.

Но, скажу вам без экивоков: сон у меня пока, слава Богу, хороший. Крепкий. Быстро засыпаю и обхожусь без ночных кошмаров. А столь благостно в прежние олимпийские межсезонья, признаюсь, было отнюдь не всегда. Так, что сразу можете сделать вывод о том, насколько я удовлетворен текущим положением дел.

Но, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, уточню: я доволен почти на 100 процентов. И то оговорка сделана для того, чтобы остаться в рамках тренерского кодекса: людям нашей профессии всегда необходимо стремиться к большему, и ворчать, ворчать, ворчать.

Прекрасно понимаю, что по мере приближения зимнего соревновательного периода уровень беспокойства будет повышаться. Но сегодня настроение пребывает в зоне объективного позитива. Мы переварили очень серьезные нагрузки. Это, раз. Мы провели хороший сентябрьский тест в Рамзау — это, два. Наконец, мы обнадеживающим образом выступили на чемпионате Беларуси по летнему биатлону в Раубичах. Для наших с коллегой Федором тренерских замыслов. Это, три.

И еще один момент. Я и в спортсменках пока не чувствую никакого напряжения или, тем более, олимпийского гнета. Они молодцы в психологическом отношении. Пока им надо сосредотачиваться на сегодняшнем, максимум завтрашнем дне, отказывая себе во взглядах за горизонт. Так, много правильнее. А вот пробьет час гонок первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, мы все погрузимся в соревновательную атмосферу, и тогда тема Игр-2018 обретет повседневную актуальность.

Об усердии

— Если чуть-чуть приоткрыть дверь в тренерский кабинет, и поговорить о нюансах, то отмечу следующие моменты. Сентябрьское тестирование в Рамзау меня, действительно, порадовало, а оно, на мой профессиональный взгляд, очень показательно в проекции на весь следующий сезон. Это было видно и в гонках чемпионата Беларуси. В них мы увидели, во-первых, то, что и планировали увидеть, а, во-вторых, нам совершенно очевидно в каком направлении необходимо продолжать работу с каждой спортсменкой.

Благо девчонки — Скардино, Кривко, Писарева и Сола, очень трудолюбивы. У них высочайшая личная мотивация, которая укрепляет общую командную ментальность. При таком настрое любые задачи решать проще. Например, в стрельбе. Текущая снайперская ситуация нас вполне устраивает. В Раубичах соревнования проходили в ветряную погоду, поэтому совсем обойтись без промахов было нельзя. К слову, надеюсь, что на декабрьских этапах будет хорошая метеорология. Это сыграет нам на руку. Впрочем, в любом случае у нас еще есть время, и я искренне рассчитываю, что и в стрелковом отношении белорусские биатлонистки будут готовы к Пхенчхану-2018 не хуже, чем к Сочи-2017.

О маленькой команде Домрачевой

— Разумеется, особый разговор о подготовке Домрачевой, сотрудничество с которой доставляет мне большое удовольствие. У нее своя маленькая команда — сама Дарья, ее супруг Оле Эйнар и дочка Ксения, и я несколько раз примыкал к ним летом во время сборов в австрийском Хохфильцене. Все проходило замечательно, высоко оцениваю работу нашего лидера.

В сентябре она тренировалась в среднегорье в Бормио, потом коротко поработала в Минске, сейчас ее ждет сбор в норвежском Шушене. Дарья в хорошем состоянии, называя вещи своими именами. И, безусловно, она сохранила ментальность чемпионки, что самое главное. Поэтому в ее силах стать даже более сильной спортсменкой, чем до рождения Ксении.

А на ваш вопрос о том сможет ли Домрачева опять стать самой быстрой лыжницей в "Белом цирке", отвечу прямо: если не во всех гонках сезона, то во многих так и должно быть. На тренировках она и стремительна, и стабильна, и хорошо прогрессирует.

Для меня Домрачева — это мотивация, воля и профессионализм. Эти качества делают просто чемпиона великим чемпионом.

О Пхенчхане

— На предолимпийской неделе я не работал, оставшись в Европе, но, во-первых, дважды туда летал в "нулевых" годах, а, во-вторых, имею всю информацию от коллеги Федора. Мои воспоминания таковы: непростая трасса с сумасшедшим подъемом, а потом таким же сумасшедшим спуском. Но сейчас спуск стал не таким опасным, и для нас это хорошо.

Коньяк?! Да-да, я помню о нашем разговоре на чемпионате мира в Хохфильцене. Конечно! Медаль в эстафете — и напиток ваш в том объеме, который был оговорен в Хохфильцене. Причем, у вас есть шансы на получение приза, о чем я не буду жалеть. Даже наоборот. Но с собой в Южную Корею коньяк не повезу — это плохая примета, можно расплескать удачу. По факту, только по факту. Так прописано в нашем профессиональном тренерском кодексе!

Но для того, чтобы все сложилось на ура в Пхенчхане надо продолжать усердно и грамотно работать. И если Домрачева в октябре — это тренировки в Шушене, то для квартета ближайший сбор состоится в финском Вуокатти. Последние базовые нагрузки в олимпийском межсезонье. Сами понимаете…