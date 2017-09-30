|
Marca: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 в случае независимости Каталонии и исключения «Барселоны» из Ла Лиги
01.10.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир
По мнению газеты Marca, Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.
Согласно регламенту
Голосование в референдуме за независимость Каталонии от Испании начинается сегодня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Marca: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 в случае независимости Каталонии и исключения «Барселоны» из Ла Лиги
ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне»...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии