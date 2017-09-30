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Marca: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 в случае независимости Каталонии и исключения «Барселоны» из Ла Лиги

01.10.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге в результате независимости Каталонии от Испании.

По мнению газеты Marca, Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.

Голосование в референдуме за независимость Каталонии от Испании начинается сегодня.

Министр спорта Каталонии: «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии»

 
 
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ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне»...

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