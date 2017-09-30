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НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» обыграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»

01.10.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках первых предсезонных матчей НБА «Денвер» нанес поражение действующему чемпиону «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Миннесоте».

НБА

Предсезонные матчи

Голден Стэйт – Денвер 102:108 (21:28, 31:26, 21:32, 29:22)
Дата проведения
1 октября, 03.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Миннесота 99:108 (31:31, 21:30, 22:25, 25:22)
Дата проведения
1 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское 

 
 
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Сегодня в рамках первых предсезонных матчей НБА «Денвер» нанес поражение действующему чемпиону «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Миннесоте».

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