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НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» обыграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»
01.10.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках первых предсезонных матчей
НБА
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
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Сегодня в рамках первых предсезонных матчей НБА «Денвер» нанес поражение действующему чемпиону «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Миннесоте».
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