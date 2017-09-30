Анна Бонд ответила Гуркову: «Виталий, при всем уважении: либо пойте, либо бейте»

Известная ведущая Анна Бонд прокомментировала слова боксера и участника группы Brutto Виталия Гуркова о матче БАТЭ – «Арсенал», который он, по его словам, не смотрел.

Орфография и пунктуация текста Анны Бонд сохранена*

«Ознакомилась с постом Виталия и поняла..... Уникальный поющий боец муай-тай. Потерпев поражение на домашнем Чемпионате Мира от португальского бойца (хотя и взяв реванш на Всемирных играх 2017), он мог бы поднять свой БЧБ даже находясь в статусе #ненашавозьме, но не сделал этого. Why? Видимо петь в бригаде Михалка НАДО и ОХОТА!!!! Но, есть условия. И парни их свято блюдут. Виталий, при всем уважении: либо пойте, либо бейте. «Телега» про талантливый человек, талантлив во всем – не про Вас. В отличии от Дворца Спорта, где Вы выступали и не смогли собрать аншлаг матч ЛАТЭ (Вы так называете 13ти кратного чемпиона страны) против Арсенала имел SOLD OUT ещё накануне матча. С нетерпением всем БАТЭ (запомните Виталий, Вы ещё молоды, хоть спорт, избранный Вами очень травмоопасный) ждём Вашего очередного титула, желательно в Республике Беларусь (Золото на Всемирных играх 2017 – не в счёт). P.S. На майский бокс наогул пофiг», – написала Бонда в своем Facebook.

Віталь Гуркоў: «Калі ты нічога не ведаеш пра матч БАТЭ – «Арсенал» акрамя таго, што на ім быў хлопец з Вілейкі»