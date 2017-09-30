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Сергей Шилович: «В сентябре было тяжело из-за постоянных переездов. Но мы выдержали»
01.10.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Правый полусредний БГК им. Мешкова
– Как мы и ожидали, очень тяжелой была игра. Считаю, что сыграли достойно и дали бой
– БГК у «Веспрема» никогда не выигрывал. Был особый настрой на этот матч?
– Естественно. Хотелось реабилитироваться за все предыдущие матчи, в которых мы проиграли. Но немного не получилось.
– Кажется, что в последних матчах БГК не хватает сил на концовку. Причина в непростом графике?
– Может быть и так. Нужно анализировать, чтобы конкретно назвать причины. Но и график тоже сказывается: много переездов, много игр, которые друг на друга наслаиваются. Может быть, этот фактор тоже сыграл свою роль.
– А каким получился сентябрь?
– Очень напряженным. Много игр, было тяжело из-за постоянных переездов. Но мы выдержали и пока все неплохо развивается. Будем и дальше стараться радовать качественной игрой.
– В последнюю неделю вы проиграли в двух матчах Лиги чемпионов и сыграли вничью со СКА. Это удовлетворительный результат?
– Проигрывать никогда не хочется. Поэтому последние результаты точно не положительные, – сказал Шилович.
Репортаж с матча БГК – «Веспрем» читайте в материале Tribuna.com.
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Правый полусредний БГК им.
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