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Директор молодежного отделения «Шахтера» о Лисаковиче: «Если бы он был посерьезнее, то его уже продали бы за большие деньги»

01.10.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор молодежного отделения «Шахтера» Станислав Суворов поделился мнением о будущем перспективного 19-летнего нападающего команды Виталия Лисаковича.

«Если бы он был посерьезнее парень, то он бы не был сейчас в Беларуси.  Может, его бы продали за большие деньги. Он был бы на высшем уровне футбола. Не на белорусском», – сказал Суворов в эфире «Беларусь 5».

«Лисакович уверен в том, что он лучше и сильнее всех». Возможно, главная футбольная надежда Беларуси

 
 
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Директор молодежного отделения «Шахтера» Станислав Суворов поделился мнением о будущем перспективного 19-летнего нападающего команды Виталия Лисаковича.

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