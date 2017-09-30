Директор молодежного отделения «Шахтера» о Лисаковиче: «Если бы он был посерьезнее, то его уже продали бы за большие деньги»

Директор молодежного отделения «Шахтера» Станислав Суворов поделился мнением о будущем перспективного 19-летнего нападающего команды Виталия Лисаковича.

«Если бы он был посерьезнее парень, то он бы не был сейчас в Беларуси. Может, его бы продали за большие деньги. Он был бы на высшем уровне футбола. Не на белорусском», – сказал Суворов в эфире «Беларусь 5».

«Лисакович уверен в том, что он лучше и сильнее всех». Возможно, главная футбольная надежда Беларуси