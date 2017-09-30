Юрий Вергейчик: «Я бы сегодня все отдал для того, чтобы в конце улицы Ленина стоял новый стадион»

Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал о своей мечте, чтобы в городе появился новый стадион.

«Мы развиваемся. И есть моя мечта. Наверное, уже заключительная. Хотя так нельзя говорить. Всегда хочется большего. Я бы сегодня все отдал для того, чтобы в конце улицы Ленина в Солигорске стоял стадион, на котором можно было бы сыграть любой матч Лиги чемпионов», – сказал Вергейчик в проекте «Игры на вырост» в эфире «Беларусь 5».