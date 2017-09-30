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Юрий Вергейчик: «После того как мы пошли очень жестко конкурировать с БАТЭ, я понимал, что они первые пытаются забрать лучших»

01.10.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал о планах команды по работе с собственными воспитанниками.

«После того как мы пошли очень жестко конкурировать с футбольным клубом из Борисова, я понимал, что они первые пытаются забрать лучших. И я понимал, что в этом плане мы не должны отставать. Потому что кадры решают все. И чем лучше ты проводишь селекцию, тем и больше вероятность будет заявить о себе за счет молодых футболистов. Мы всегда ставили задачу не только добиваться максимального результата, но работать в плане финансовой составляющей. Это продажа игроков и все остальное.

Продав Тимофея Калачева в 2004-м году, мы сумели серьезно пополнить нашу казну и за счет этого и Кубок выиграли, и чемпионами стали, пригласив хороших футболистов. В тот период мы решили с руководством и с бывшим директором Вадимом Филиповичем, что нам надо очень серьезно работать в этом направлении.

Из плеяды игроков 91 года рождения Денис Поляков быстрее всех и лучше всех сумел заявить о себе игрой в основном составе и уже дальше перешел в БАТЭ. И 600 тысяч долларов за него – это очень серьезные для нас деньги. Мы тогда сумели создать очень хорошую команду при Владимире Журавеле, сохранив и Балановича, и Хачатуряна, и Осипенко. Имели возможность выиграть и чемпионат. Но концовка у нас немножко не получилась. Но тогда клуб уже имел первые плоды от той работы, которую мы уже давно запланировали», – сказал Вергейчик в рамках проекта «Игры на вырост» на «Беларусь 5».

 
 
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Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал о планах команды по работе с собственными воспитанниками.

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