МИНСК, 1 окт — Sputnik. Референдум о независимости Каталонии может отразиться не только на политических событиях мира, но и на расписании спортивных матчей: ФИФА не исключает отстранения сборной Испании от международных турниров, в том числе чемпионата мира-2018, в случае если каталонские клубы будут исключены из Ла Лиги после плебисцита.



© REUTERS/ Susana Vera Референдум в Каталонии: полиция на участках и вертолеты в небе

В Каталонии начался референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании>>

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявлял, что в случае отделения Каталонии "Барселоне" не разрешат остаться в Примере. Такие же проблемы возникнут у "Жироны" и "Эспаньола".

Крутое пике крутого Пике

"Барселона", в котором помимо футбольной команды есть также секции баскетбола, гандбола, хоккея с мячом и шайбой, футзала, регби и волейбола, несколько раз оказывался в эпицентре дебатов по теме независимости региона, отчасти, из-за его статуса как символа каталонской культуры и каталонства. У клуба даже девиз соответствующий- "Més que un club" ("Больше, чем клуб").



© AP/ Manu Fernandez Роналду, Месси и Неймар претендуют на звание лучшего игрока года ФИФА

Из всех игроков "Барселоны", которые в последние годы больше всех выступали за референдум, был защитник Херард Пике.

"С сегодняшнего дня и до воскресенья, давайте выражать (свою волю) мирно, не дадим им никакого оправдания, а это то, чего они хотят, а мы будем говорить четко и громко", — написал Пике на каталонском языке в своем аккаунте в Twitter, где у него более 16 миллионов подписчиков.

После заявления Пике социальные сети разделились на два лагеря- на тех, кто поддержал защитника "Барселоны" и тех, кто его осудил. Недовольные твитом Пике болельщики даже создали хэштег #PiqueFueradelaSeleccion (#ПикеВонИзСБорной) с целью призвать руководство и тренеров испанской сборной исключить его из состава сборной.

В ожидании решения ФИФА

ФИФА придется определить, нарушает ли Испания правила, запрещающие вмешательство государства в руководство футболом в стране. При этом Международная федерация футбола имеет полномочия отстранить сборную Испании от международных турниров менее чем за год до мундиаля в России.

Сборная Испании, чемпион мира 2010 года и трехкратный чемпион Европы, пока не гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игроки испанской сборной по футболу в понедельник, на следующий день после референдума, соберутся на тренировочный сбор в рамках подготовки к заключительным двум играм в рамках квалификации.