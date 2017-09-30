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Райко Проданович: «Допустили несколько глупых ошибок в ключевых эпизодах. Команда уровня «Веспрема» всегда наказывает за такое»
01.10.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Правый крайний БГК им. Мешкова
– Игра с
– Да, очень сложный матч. Было тяжело, мы допустили несколько глупых ошибок в ключевых эпизодах. Команда уровня «Веспрема» всегда наказывает за такое. Ты должен использовать все шансы, чтобы забросить. Мы старались делать это, но не получилось. Но я по-прежнему надеюсь, что мы когда-то все-таки выиграем «Веспрем». Мы команда, которая растет, поэтому будем и дальше пытаться сделать это. В целом, была очень хорошая игра. Надеюсь, все болельщики получили удовольствие. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь – в спорте так происходит. Хотя «Веспрему» не зазорно уступить.
– До последних минут матча с «Веспремом» вы шли вровень. В концовке не хватило сил?
– Может быть. Надо разбираться в причинах. Мы уступили в мелочах, пропустив несколько легких для соперника мячей. Нельзя так действовать. Дальше мы будем работать еще усерднее и посмотрим, что будет. Нас ждет важный матч с «Ольборгом». Нужно отдать все, что у нас есть, чтобы выиграть. После этого лигочемпионский путь пойдет легче для нас.
– Считаете ли вы график БГК неимоверно тяжелым?
– Да, проводить три матча в неделю бывает непросто. Но все зависит от того, с кем ты играешь. Вообще, мы пока провели не так много встреч, так что правильно будет делать какие-то выводы в ноябре. Будем наблюдать за тем, как двигаться дальше, от месяца к месяцу, – сказал Проданович.
Репортаж с матча БГК – «Веспрем» читайте в материале Tribuna.com.
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