Райко Проданович: «Допустили несколько глупых ошибок в ключевых эпизодах. Команда уровня «Веспрема» всегда наказывает за такое»

Правый крайний БГК им. Мешкова прокомментировал поражение от «Веспрема» (26:29) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

– Игра с была самой тяжелой в сентябре?

– Да, очень сложный матч. Было тяжело, мы допустили несколько глупых ошибок в ключевых эпизодах. Команда уровня «Веспрема» всегда наказывает за такое. Ты должен использовать все шансы, чтобы забросить. Мы старались делать это, но не получилось. Но я по-прежнему надеюсь, что мы когда-то все-таки выиграем «Веспрем». Мы команда, которая растет, поэтому будем и дальше пытаться сделать это. В целом, была очень хорошая игра. Надеюсь, все болельщики получили удовольствие. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь – в спорте так происходит. Хотя «Веспрему» не зазорно уступить.

– До последних минут матча с «Веспремом» вы шли вровень. В концовке не хватило сил?

– Может быть. Надо разбираться в причинах. Мы уступили в мелочах, пропустив несколько легких для соперника мячей. Нельзя так действовать. Дальше мы будем работать еще усерднее и посмотрим, что будет. Нас ждет важный матч с «Ольборгом». Нужно отдать все, что у нас есть, чтобы выиграть. После этого лигочемпионский путь пойдет легче для нас.

– Считаете ли вы график БГК неимоверно тяжелым?

– Да, проводить три матча в неделю бывает непросто. Но все зависит от того, с кем ты играешь. Вообще, мы пока провели не так много встреч, так что правильно будет делать какие-то выводы в ноябре. Будем наблюдать за тем, как двигаться дальше, от месяца к месяцу, – сказал Проданович.

Репортаж с матча БГК – «Веспрем» читайте в материале Tribuna.com.