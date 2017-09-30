﻿ Чемпионат Украины. «Черноморец» Дулуба сыграет с «Ворсклой» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Украины. «Черноморец» Дулуба сыграет с «Ворсклой» и другие матчи

01.10.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 11 тура чемпионата Украины «Черноморец» под руководством белорусского тренера Олега Дулуба сыграет с идущей третьей в таблице УПЛ «Ворсклой». Киевское «Динамо» Александра Хацкевича сразиться на выезде с «Зарей».

Чемпионат Украины

11-й тур

Черноморец Одесса – Ворскла
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Черноморец»
превью матча онлайн статистика

 

Шахтер Донецк – Карпаты
Дата проведения
1 октября, 17.00, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Верес – Сталь
Дата проведения
1 октября, 17.00, «Арена Львов»
превью матча онлайн статистика

 

Заря – Динамо Киев
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Славутич-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Олимпик – Мариуполь 3:2 (0:0, 3:2)
Дата проведения
30 сентября, 14.00, «Динамо им. В. Лобановского»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 57 Кравченко, 1:1 – 72 Борячук, 1:2 – 74, пенальти Кольцов, 2:2 – 77 Беленький, 3:2 – 84, пенальти Богданов.
ОлимпикМахарадзе, Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Федорив (Очигава, 46), Богданов, Брикнер, Сондей (Мигунов, 46), Хомутов (Поступаленко, 56), Моха, Беленький.
МариупольХуджамов, Тищенко, Яворский, Вакуленко, Неплях, Танковский, Мишнев (Кольцов, 65), Кожанов, Тотовицкий (Насонов, 52), Болбат (Борячук, 71), Фомин.
Предупреждения:
Вакуленко (19), Яворский (34), Кравченко (44), Федорив (45), Очигава (53), Фомин (89), Кольцов (90).
Удаления:
Вакуленко (49), Очигава (68).

 

Александрия – Звезда 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Ника»
превью матча онлайн статистика
АлександрияПанькив, Пашаев, Гитченко, Цуриков (Старенький, 55), Бацула, Грицук, Полярус (Пономарь, 60), Банада, Запорожан, Бондаренко, Ситало (Кулиш, 79).
ЗвездаПаст, Пепе, Маткобожик, Качараба, Цюпа, Гедж (Загальский, 71), Драченко, Эль-Хамдауи (Петров, 79), Чичиков, Рассадкин, Прядун (Кондраков, 70).
Предупреждения:
Качараба (18), Гедж (67), Цюпа (71).

Таблица УПЛ

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 11 тура чемпионата Украины «Черноморец» под руководством белорусского тренера Олега Дулуба сыграет с идущей третьей в таблице УПЛ «Ворсклой».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Райко Проданович: «Допустили несколько глупых ошибок в ключевых эпизодах. Команда уровня «Веспрема» всегда наказывает за такое»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика