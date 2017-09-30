Чемпионат Украины. «Черноморец» Дулуба сыграет с «Ворсклой» и другие матчи
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В матче 11 тура чемпионата Украины «Черноморец» под руководством белорусского тренера Олега Дулуба сыграет с идущей третьей в таблице УПЛ «Ворсклой». Киевское «Динамо» Александра Хацкевича сразиться на выезде с «Зарей».
Чемпионат Украины
11-й тур
Дата проведения
30 сентября, 14.00,
«Динамо им. В. Лобановского»
Голы:
1:0 –
57
,
Кравченко
1:1 –
72 ,
Борячук
1:2 –
74, пенальти ,
Кольцов
2:2 –
77 ,
Беленький
3:2 –
84, пенальти .
Богданов
Олимпик –
, Махарадзе , Лукьянчук , Кравченко , Шабанов ( Федорив , 46), Очигава , Богданов , Брикнер ( Сондей , 46), Мигунов ( Хомутов , 56), Поступаленко , Моха .
Беленький
Мариуполь –
, Худжамов , Тищенко , Яворский , Вакуленко , Неплях , Танковский ( Мишнев , 65), Кольцов , Кожанов ( Тотовицкий , 52), Насонов ( Болбат , 71), Борячук .
Фомин
Предупреждения:
(19), Вакуленко
(34), Яворский
(44), Кравченко
(45), Федорив
(53), Очигава
(89), Фомин
(90). Кольцов
Удаления:
(49), Вакуленко
(68). Очигава
Дата проведения
30 сентября, 17.00,
«Ника»
Александрия –
, Панькив , Пашаев , Гитченко ( Цуриков , 55), Старенький , Бацула , Грицук ( Полярус , 60), Пономарь , Банада , Запорожан , Бондаренко ( Ситало , 79).
Кулиш
Звезда –
, Паст , Пепе , Маткобожик , Качараба , Цюпа ( Гедж , 71), Загальский , Драченко ( Эль-Хамдауи , 79), Петров , Чичиков , Рассадкин ( Прядун , 70).
Кондраков
Предупреждения:
(18), Качараба
(67), Гедж
(71). Цюпа
Таблица УПЛ
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В матче 11 тура чемпионата Украины «Черноморец» под руководством белорусского тренера Олега Дулуба сыграет с идущей третьей в таблице УПЛ «Ворсклой».
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