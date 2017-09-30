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Игорь Криушенко об ошибках: «Не люблю это выносить на всеобщее обсуждение. Только тренер знает внутренний момент»

01.10.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, как он переживает тренерские просчеты.

– О какой тренерской ошибке вы жалеете больше всего?

– Если я о чем-то сожалею, то все равно это останется моей внутренней частью. Я не люблю это выносить на всеобщее какое-то обсуждение. Только тренер знает внутренний момент. Эксперты – это все внешняя часть. А тренер находится внутри команды, работает с игроками. И он отталкивается от каких-то определенных моментов. И только он знает о том, почему принимает такое решение. Так и здесь. Какие-то сожаления, какие-то посыпания головы пеплом – не вижу смысла об этом распространяться достаточно широко. Потому что я человек самокритичный. Я определенные выводы делаю всегда, – сказал Криушенко в рамках проекта «Десять вопросов» на «АБФФ-ТВ».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, как он переживает тренерские просчеты.

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