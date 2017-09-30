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Хави: «Позор, что в демократической стране людям не дают голосовать»

01.10.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший капитан «Барселоны» Хави осудил действия полиции Испании в преддверии референдума по вопросу отделения Каталонии.

«Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать.

Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое право голоса», – заявил Хави.

Ранее референдум также поддержали бывшие футболисты «Барселоны» Хосеп Гвардиола и Карлес Пуйоль.

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