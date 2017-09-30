Игорь Криушенко: «Я не сторонник оборонительного футбола, но во многих матчах мы не фавориты и играть шашки наголо – авантюрно»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о выборе тактики для национальной команды при дефиците форвардов.

«Во всем мире нападающие – штучный товар. Многое зависит от их мастерства, понимания игры. Естественно, за последнее время у нас не выросло много классных нападающих. Хотелось бы… Да, есть люди, которые стараются и стремятся. Буду надеяться, что они еще будут прибавлять. Но всегда хочется иметь 1-2 сильных нападающих, которые могут решить. Один момент будет за игру и они его используют.

Понятно, что я не сторонник оборонительного футбола. Понимаю, что это игра и голы приносят радость как болельщикам, так и самим футболистам. Поверьте, во многих играх мы не фавориты и играть в открытый футбол и шашки наголо, наверное, здесь неправильно и авантюрно. Есть моменты, где играешь вторым номером. Ставку делаем на другие моменты: на быстрый выход, на стандарты. В этих ситуациях важно наличие хороших, быстрых и атлетичных нападающих», – сказал Криушенко в рамках проекта «Десять вопросов» на АБФФ-ТВ.