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Летний биатлон. Чемпионат Украины. Блашко выиграла гонку с общего старта, не допустив ни одного промаха
01.10.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
На летнем чемпионате Украины по биатлону состоялась женская гонка с общего старта. Победу одержала Дарья Блашко, которая ранее отказалась от выступления за сборную Беларуси.
Летний биатлон
Чемпионат Украины
Чернигов
Масс-старт
Женщины
1. Дарья Блашко (0+0+0+0) 37:01,3
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Летний биатлон. Чемпионат Украины. Блашко выиграла гонку с общего старта, не допустив ни одного промаха
На летнем чемпионате Украины по биатлону состоялась женская гонка с общего старта.
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