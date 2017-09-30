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Летний биатлон. Чемпионат Украины. Блашко выиграла гонку с общего старта, не допустив ни одного промаха

01.10.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На летнем чемпионате Украины по биатлону состоялась женская гонка с общего старта. Победу одержала Дарья Блашко, которая ранее отказалась от выступления за сборную Беларуси.

Летний биатлон

Чемпионат Украины

Чернигов

Масс-старт

Женщины

1. Дарья Блашко (0+0+0+0)  37:01,3
2. Алла Гиленко (1+1+1+0)  +1:45,3
3. Анна Сытник (0+1+0+1)  +3:00,6
 

 
 
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На летнем чемпионате Украины по биатлону состоялась женская гонка с общего старта.

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