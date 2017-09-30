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«Динамо» Минск – БАТЭ. Стали известны составы команд

01.10.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы минского «Динамо» и БАТЭ на матч 24-го тура чемпионата страны, который начнется в 16:00.

Динамо: Игнатович, Жавнерчик, Галович, Сачивко, Быков, Николич, Лекович, Бегунов, Нойок, Хлебас, Сарока.

Запсные: Климович, Кузьменок, Швецов, Капленко, Яроцкий, Карпович, Хващинский.

БАТЭ: Щербицкий, М.Володько, Милунович, Яблонский, Риос, А.Володько, Драгун, Иванич, Стасевич, Гордейчук, Родионов.

Запасные: Чичкан, Березкин, Булят, Сигневич, Тойминен, Бага, Гвилия.

 
 
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Стали известны стартовые составы минского «Динамо» и БАТЭ на матч 24-го тура чемпионата страны, который начнется в 16:00.

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