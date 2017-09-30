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Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» перенесен из-за событий в Каталонии
01.10.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен.
Такое решение было принято в связи с многочисленными стычками в Барселоне между сторонниками референдума о независимости Каталонии и полицией.
Ранее футболисты сине-гранатовых прибыли на стадион «Камп Ноу», но на тот момент они не знали, что матч не состоится.
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Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен.
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