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Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» перенесен из-за событий в Каталонии

01.10.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен.

Такое решение было принято в связи с многочисленными стычками в Барселоне между сторонниками референдума о независимости Каталонии и полицией.

Ранее футболисты сине-гранатовых прибыли на стадион «Камп Ноу», но на тот момент они не знали, что матч не состоится.

Пике и Гвардиола – за референдум. Реакция футбольного мира на события в Каталонии

 
 
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Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен.

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