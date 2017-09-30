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Квалификация ЧЕ-2018 (жен). Беларусь уступила Венгрии
01.10.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы
Женщины
Квалификация
Группа 7
Беларусь – Венгрия – 18:25 (8:12)
1 октября, 14:00
Положение команд: Венгрия – 4 (2), Голландия – 2 (1), Косово – 0 (1), Беларусь – 0 (2).
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Чемпионат Европы Женщины Квалификация Группа 7 Беларусь – Венгрия – 18:25 (8:12) 1 октября, 14:00 Положение команд: Венгрия – 4 (2), Голландия – 2 (1), Косово – 0 (1), Беларусь – 0...
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