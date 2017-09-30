Болельщики минского «Динамо» вывесили баннер в честь Драгуна

Болельщики минского вывесили баннер в честь бывшего полузащитника команды . Он расположен на том месте, где ранее находился фан-сектор минской команды (из-за бойкота активные болельщики в сезоне-2017 на нем не собираются).

Напомним, Станислав Драгун ранее выступал за минское «Динамо», откуда уехал продолжать карьеру в российские клубы. Вернувшись в Беларусь, игрок выбрал как вариант продолжения карьеры.



