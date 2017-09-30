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Болельщики минского «Динамо» вывесили баннер в честь Драгуна

01.10.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Болельщики минского «Динамо» вывесили баннер в честь бывшего полузащитника команды Станислава Драгуна. Он расположен на том месте, где ранее находился фан-сектор минской команды (из-за бойкота активные болельщики в сезоне-2017 на нем не собираются).

Напомним, Станислав Драгун ранее выступал за минское «Динамо», откуда уехал продолжать карьеру в российские клубы. Вернувшись в Беларусь, игрок выбрал БАТЭ как вариант продолжения карьеры.

Болельщики минского «Динамо» вывесили баннер в честь Драгуна

 
 
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Болельщики минского «Динамо» вывесили баннер в честь бывшего полузащитника команды Станислава Драгуна.

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