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Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» все-таки состоится. Но без зрителей
01.10.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса.
В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей, так как Ла Лига отказалась переносить игру», – говорится в заявлении каталонского клуба.
Матч начнется в 17.15 по московскому времени. Spots.ru проведет
В Каталонии проходит по вопросу отделения от Испании. В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.
Референдум о независимости Каталонии поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» – Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.
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«Барселона» выступила с заявлением по поводу сегодняшнего матча 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».
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